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Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и грозы 27 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди и грозы, местами осадки примут интенсивный характер.
Экология
26 июня 2024 г. 13:01
Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и грозы

27 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди и грозы, местами осадки примут интенсивный характер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Утром осадки постепенно прекратятся, днем пройдет преимущественно без осадков. Будет преобладать сильный северо-западный ветер, который утром сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-20°, днем - 25-28° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди ливневого характера и грозы. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможен град. В высокогорных районах выпадет снег. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем - 25-30° тепла, в горах ночью 6 -11°, днем - 13-18° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu: Leysan xarakterli yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

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