Завтра в Азербайджане ожидаются грозы

12:52

26 октября в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных районах возможен снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, однако днем местами ожидается морось, вечером - кратковременные дожди. В некоторых частях полуострова вероятны ливни, грозы. К вечеру умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки и грозы. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, град, в горных районах - снег. Временами ожидается туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 13-17° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-8° тепла.