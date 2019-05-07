Завтра в Азербайджане ожидаются грозы, град

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 8 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром в некоторых местах будет слабый туман. Днем северо-западный ветер перейдет на южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-16, днем 24-29 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 14-16, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана местами возможны грозы, град. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 13-16, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 6-11, днем 15-20 градусов тепла.