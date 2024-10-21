О нас

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Экология
21 октября 2024 г. 13:00
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

22 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер, не исключаются грозы. Днем осадки постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер ночью и утром усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-11°, днем - 13-15° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью и утром составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются дожди и грозы. На отдельных территориях возможны ливни, град, в горных районах выпадет снег. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем - 13-17° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 3-8° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah da yağış yağacaq - PROQNOZ

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi