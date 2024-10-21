Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

22 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер, не исключаются грозы. Днем осадки постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер ночью и утром усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-11°, днем - 13-15° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью и утром составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются дожди и грозы. На отдельных территориях возможны ливни, град, в горных районах выпадет снег. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем - 13-17° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 3-8° тепла.