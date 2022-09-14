Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 15 сентября ожидается переменная облачность с небольшими осадками.

В Баку и на Абшеронском полуострове 15 сентября ожидается переменная облачность с небольшими осадками.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 14 на 15 сентября в некоторых местах возможны кратковременные дожди.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным ветром. Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем 22-25° тепла, в Баку ночью 18-20°, днем 23-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность 60-70%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы, временами дожди, днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-9°, днем 11-16° тепла.