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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди Завтра погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменно-облачными, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди.
Экология
9 апреля 2023 г. 12:26
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

Завтра погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменно-облачными, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-11° тепла, днем 16-20° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но в западных районах ожидаются осадки, местами интенсивные, гроза и град, в высокогорных территориях возможен снег. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-10° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-6° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabaha olan hava proqnozu açıqlanıb

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