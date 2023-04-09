Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

Завтра погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменно-облачными, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди.

Завтра погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменно-облачными, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-11° тепла, днем 16-20° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но в западных районах ожидаются осадки, местами интенсивные, гроза и град, в высокогорных территориях возможен снег. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-10° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-6° тепла.