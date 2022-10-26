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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди 27 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, которые днем постепенно прекратятся.
Экология
26 октября 2022 г. 12:54
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

27 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, которые днем постепенно прекратятся.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 17-19° тепла, в Баку ночью 13-15°, днем 17-19° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в течение дня в некоторых местах временами ожидаются дожди и туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 4-8° тепла.

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Версия на английском языке Rainy weather expected in Baku tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq

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