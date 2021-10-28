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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, снег

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, снег Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 октября.
Экология
28 октября 2021 г. 13:14
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, снег

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода.

Утром местами на полуострове вероятны слабые осадки, вечером ожидаются дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-11°, днем – 14-16° тепла. В Баку ночью – 9-11°, днем - 14-16° тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 мм до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

29 октября на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ближе к вечеру в некоторых местах ожидаются дожди, местами интенсивные, в горных территориях - снег. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем - 13-18° тепла, в горах ночью ожидается от 0-5° мороза, днем - 0-4° тепла.

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