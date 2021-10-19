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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, сильный ветер

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, сильный ветер 20 октября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.
Экология
19 октября 2021 г. 12:33
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, сильный ветер

20 октября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 12-14°, днем 14-16° тепла. В Баку ночью 12-14°, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидается сильный дождь. В отдельных местах возможны ливни, в горных районах - снег.

Ночью и утром местами туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью 11-14°, днем 16-20° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 5-10° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for October 20
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

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