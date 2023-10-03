Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

В Баку и на Абшеронском полуострове 4-го октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

В Баку и на Абшеронском полуострове 4-го октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером и ночью местами на полуострове ожидаются дожди и грозы. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18°, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град, в высокогорных районах возможен снег. Ночью и утром местами ожидается туман, будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 1-5°, днем 5-9° тепла.