Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова не исключаются кратковременные осадки.

Будет преобладать северо-восточный ветер, который днем сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 16-20° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы, в горных районах выпадет снег. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла.