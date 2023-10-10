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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы 11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.
Экология
10 октября 2023 г. 12:47
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова не исключаются кратковременные осадки.

Будет преобладать северо-восточный ветер, который днем сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 16-20° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы, в горных районах выпадет снег. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

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