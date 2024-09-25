О нас

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы 26 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
25 сентября 2024 г. 12:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

26 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако утром и вечером в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные дожди и грозы. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем - 23-26° тепла. Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем - 23-27° тепла, в горах ночью 7-12°, днем - 13-18° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, dolu düşəcək - PROQNOZ

Самое важное

На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi