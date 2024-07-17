Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

18 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых местах ожидаются осадки.

18 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых местах ожидаются дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Утром в некоторых частях полуострова осадки на короткое время примут интенсивный характер, вероятны грозы. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах ливневого характера, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью 12-17°, днем - 18-23° тепла.