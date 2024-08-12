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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы 13 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
12 августа 2024 г. 13:16
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

13 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах ливневого характера, грозы и град. Ночью и утром в некоторых местах не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 28-33° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 20-25° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 13
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - PROQNOZ

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