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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы 3 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
2 августа 2023 г. 13:12
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

3 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако ближе к ночи в некоторых частях полуострова не исключаются кратковременные осадки. Скорость северо-западного ветра составит 8-13 м/с, утром - 15-20 м/с, вечером усилится до 23-25 м/с.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 30-35° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в основном в северных и западных районах ожидаются грозы, дожди и туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, külək güclənəcək

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