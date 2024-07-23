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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы 24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
23 июля 2024 г. 13:00
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако к вечеру в некоторых частях полуострова местами возможны дожди и грозы, к ночи осадки примут интенсивный характер. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который днем сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 751 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

В горных районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град. Ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью 14-19°, днем - 20-25° тепла.

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