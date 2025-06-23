Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

24 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

24 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как передает Report, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В ночь с 23-го на 24-ое июня и утром 24-го июня в некоторых частях полуострова возможны слабый туман и небольшая изморось. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-21, днем - 24-26° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем - 28-33° тепла, в горах ночью 7-12, днем - 13-18° тепла.