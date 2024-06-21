Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В некоторых частях полуострова осадки на короткое время примут интенсивный характер, не исключаются грозы. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 28-32° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди ливневого характера, грозы и град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 30-34° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 18-23° тепла.