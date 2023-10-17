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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы 18 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
17 октября 2023 г. 13:08
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

18 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня в некоторых частях полуострова вероятны кратковременные осадки. Днем осадки ненадолго прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который утром сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем 15-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливни и грозы, в горных районах - снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-7° тепла.

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