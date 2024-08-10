Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

11 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

11 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако в первой половине дня в некоторых частях полуострова местами ожидаются дожди и грозы. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 30-34° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах ливневого характера, грозы и град. Ночью и утром местами не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 16-21° тепла.