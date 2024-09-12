Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром и вечером местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 28-31° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 45-55%.

В большинстве районов Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные осадки и грозы. На отдельных территориях вероятны ливни и град, будет преобладать умеренный восточный ветер. Ночью и утром местами ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 30-34° тепла, в горах ночью 9-14°, днем - 14-18° тепла.