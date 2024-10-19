Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

20 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

20 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью местами на полуострове осадки примут интенсивный характер, не исключаются грозы. Днем осадки постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 11-13°, днем - 14-16° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет в пределах 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются дожди с грозами. На отдельных территориях возможны ливни, град, в горных районах выпадет снег. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем - 14-18° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем - 4-7° тепла.