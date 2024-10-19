О нас

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы 20 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.
Экология
19 октября 2024 г. 12:38
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

20 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью местами на полуострове осадки примут интенсивный характер, не исключаются грозы. Днем осадки постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 11-13°, днем - 14-16° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет в пределах 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются дожди с грозами. На отдельных территориях возможны ливни, град, в горных районах выпадет снег. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем - 14-18° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем - 4-7° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bazar gününün hava şəraiti açıqlanıb

Другие новости из категории

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
18 октября 2024 г. 13:20
Глава агентства: Причиной оползня в Хатаинском районе стали дожди
Глава агентства: Причиной оползня в Хатаинском районе стали дожди
17 октября 2024 г. 16:29
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое и оранжевое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое и оранжевое предупреждение
17 октября 2024 г. 15:52
В Баку пройдет первое заседание министров экологии стран ОТГ
В Баку пройдет первое заседание министров экологии стран ОТГ
17 октября 2024 г. 14:02
В Хатаинском районе произошел оползень  
В Хатаинском районе произошел оползень  
17 октября 2024 г. 13:41
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град
17 октября 2024 г. 12:53
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
В Азербайджане с завтрашнего дня планируется высадка более 1 млн деревьев
В Азербайджане с завтрашнего дня планируется высадка более 1 млн деревьев
17 октября 2024 г. 11:23
26 горнодобывающих компаний Армении отравляют экологию Южного Кавказа
26 горнодобывающих компаний Армении отравляют экологию Южного Кавказа
16 октября 2024 г. 17:42
Коалиция: У компаний в Армении, наносящих ущерб экологии Южного Кавказа, имеются международные партнеры
Коалиция: У компаний в Армении, наносящих ущерб экологии Южного Кавказа, имеются международные партнеры
16 октября 2024 г. 17:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi