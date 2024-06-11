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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы 12 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.
Экология
11 июня 2024 г. 12:45
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

12 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны дожди и грозы. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 28-32° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 45-50%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах ливневого характера, возможны грозы, град и туман. К вечеру осадки ненадолго прекратятся. В горных и предгорных районах будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 29-34° тепла, в горах ночью 8-13°, днем - 15-20° тепла.

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