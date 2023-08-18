Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

19 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

19 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в первой половине дня не исключаются осадки.

Будет преобладать северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 40-50%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы и град. Утром и ночью в некоторых районах будет наблюдаться туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 20-25° тепла.