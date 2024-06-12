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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы 13 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
12 июня 2024 г. 13:04
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

13 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако днем в некоторых частях полуострова временами ожидаются дожди и грозы. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 29-34° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75 %, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются дожди и грозы, в отдельных местах интенсивные, вероятно выпадение града. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 15-20° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for June 13
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