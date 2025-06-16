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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы 17 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
16 июня 2025 г. 13:32
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

17 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 16-е на 17-е июня и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-21, днем ​​- 25-29° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 50-55%.

В некоторых регионах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами осадки примут интенсивный характер, не исключается град, в высокогорных районах выпадет мокрый снег. Ночью и утром в некоторых горных районах местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем ​​- 25-30° тепла, в горах ночью - 5-9, днем ​​- 11-16° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah ölkə ərazisində yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

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