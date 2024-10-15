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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы 16 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
15 октября 2024 г. 13:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

16 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В некоторых частях полуострова ожидаются осадки, местами интенсивные, грозы. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем - 17-20° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем и ночью составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами ливневого характера, грозы, град и туман, в горных районах выпадет снег. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем - 18-23° тепла, в горах ночью 3-7°, днем - 9-14° тепла.

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