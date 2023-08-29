Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами пройдут дожди и грозы.

Порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем 24-28° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-60%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются ливни, грозы и град. Вечером осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем 24-29° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 14-19° тепла.