Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и вечером в некоторых местах возможны кратковременные дожди, возможны грозы. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-16, днем 19-24 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 14-16, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 750 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 4 мая на Абшеронском полуострове на фоне временами усиливающегося северо-западного ветра температура воздуха понизится в сравнении с предыдущим днем, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра ожидаются грозы, ожидаются осадки. В отдельных местах возможен ливень, град. Ночью и утром на некоторых территориях будет туман. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью будет 7-12, днем 13-17 градусов тепла.