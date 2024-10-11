Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

12 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

12 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных частях полуострова возможны дожди и грозы.

К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18°, днем - 19-23° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы, град, в высокогорных районах выпадет снег. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью 3-8°, днем - 10-15° тепла.