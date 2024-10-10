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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град 11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
10 октября 2024 г. 13:08
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град

11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В некоторых частях полуострова утром и вечером возможны кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать северо-восточный ветер, который днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем - 20-24° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков, однако с полудня в некоторых местах ожидаются дожди и грозы. Вечером в отдельных районах ожидаются ливни и град, в высокогорных районах выпадет снег. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 6-11°, днем - 14-18° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for October 11
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək

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