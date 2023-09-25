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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град 26 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых частях полуострова местами прогнозируются осадки.
Экология
25 сентября 2023 г. 12:44
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град

26 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых частях полуострова местами прогнозируются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах возможны ливни, грозы, град, в высокогорных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 8-13° тепла.

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Версия на английском языке Rain, lightning, hail expected in Azerbaijan on September 26
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək

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