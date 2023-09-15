О нас

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди 16 сентября в Азербайджане пройдут дожди.
Экология
15 сентября 2023 г. 13:33
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

16 сентября в Азербайджане пройдут дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако, ближе к ночи, в некоторых местах вероятны дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха ночью 17-21°, днем 22-26° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 55-65%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако днем местами пройдут дожди. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 15-19, днем 23-28° тепла, в горах ночью 3-7°, днем 7-12° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Rainy, windy weather forecast for tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, külək əsəcək

Самое важное

В Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
ФотоВ Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
15 сентября 2023 г. 10:58
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
14 сентября 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
14 сентября 2023 г. 16:58
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
14 сентября 2023 г. 11:32
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
14 сентября 2023 г. 11:00
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
14 сентября 2023 г. 10:31
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
13 сентября 2023 г. 20:33
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
13 сентября 2023 г. 13:26
Президент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
12 сентября 2023 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi