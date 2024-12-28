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Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег

Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег 29 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, которые днем постепенно прекратятся.
Экология
28 декабря 2024 г. 13:25
Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег

29 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, которые днем постепенно прекратятся.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем - 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем - 6-11° тепла, ночью в горах 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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