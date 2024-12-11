Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег

12 декабря в ряде районов Азербайджана прогнозируются дожди, в горных районах выпадет снег.

12 декабря в ряде районов Азербайджана прогнозируются дожди, в горных районах выпадет снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако к ночи в некоторых местах возможен дождь. Умеренный юго-западный ветер сменится временами усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 6-9°, днем - 9-11° тепла. Атмосферное давление достигнет 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

В регионах страны пройдет преимущественно без осадков, однако с дневных часов в некоторых районах, начиная с западных, ожидаются дожди, в горных местностях выпадет снег. Местами осадки будут интенсивными, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем - 11-16° тепла, в горных районах ночью 3-8° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.