О нас

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди 12 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
11 декабря 2023 г. 12:42
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

12 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к вечеру местами прогнозируются дожди.

Временами усиливающийся северо-западный ветер стихнет к полудню. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 8-11° тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно будет без осадков, однако в некоторых местах вероятны дожди. В ряде районов прогнозируется туман, будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-7° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-7° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rayonlarda yağış yağacaq, duman olacaq, külək əsəcək

Другие новости из категории

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области изменения климата
Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области изменения климата
11 декабря 2023 г. 10:36
COP 28: В павильоне Азербайджана прошло мероприятие на тему изменения климата в Каспийском регионе
ФотоCOP 28: В павильоне Азербайджана прошло мероприятие на тему изменения климата в Каспийском регионе
10 декабря 2023 г. 20:54
Глава Минэкологии: Азербайджан привержен целям, связанным с изменением климата
ФотоГлава Минэкологии: Азербайджан привержен целям, связанным с изменением климата
9 декабря 2023 г. 18:37
Баку примет 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата
Баку примет 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата
9 декабря 2023 г. 15:29
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и ветер
8 декабря 2023 г. 13:20
Дождливая погода продлится до 10 декабря
Дождливая погода продлится до 10 декабря
7 декабря 2023 г. 19:52
Погода в Азербайджане на завтра
Погода в Азербайджане на завтра
7 декабря 2023 г. 12:49
Центр сейсмологической службы: Сильных подземных толчков больше не ожидается
Центр сейсмологической службы: Сильных подземных толчков больше не ожидается
7 декабря 2023 г. 12:41
Йетирмишли: Землетрясение длилось 50 секунд, затем было зафиксировано 5 афтершоков
Йетирмишли: Землетрясение длилось 50 секунд, затем было зафиксировано 5 афтершоков
7 декабря 2023 г. 12:23
В ОАЭ обсудили климатические риски и пути их решения
ФотоВ ОАЭ обсудили климатические риски и пути их решения
7 декабря 2023 г. 10:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi