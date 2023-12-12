Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

13 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные.

13 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 5-8° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-85%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горах - снег. В некоторых районах не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 6-10° тепла, в горах ночью - 3-8°, днем 0-3° мороза.