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Завтра в Азербайджане ожидается ветреная погода

Завтра в Азербайджане ожидается ветреная погода В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
2 января 2024 г. 12:54
Завтра в Азербайджане ожидается ветреная погода

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Умеренный юго-западный ветер сменится во второй половине дня периодически усиливающимся северо-западным. Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 10-15° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, есть вероятность снега. В некоторых районах временами туман. Западный ветер местами периодически усилится. Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

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