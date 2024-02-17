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Завтра в Азербайджане ожидается снег

Завтра в Азербайджане ожидается снег
Экология
17 февраля 2024 г. 12:45
Завтра в Азербайджане ожидается снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются осадки, на отдельных территориях полуострова возможен мокрый снег.

Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-3°, днем 3-5° тепла. Атмосферное давление повысится до 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются осадки, в горных и предгорных районах - снег.

Местами ожидается туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1° мороза 3° тепла, днем 3-7° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağışlı və qarlı hava şəraiti davam edəcək

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