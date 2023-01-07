О нас

Завтра в Азербайджане ожидается снег

Завтра в Азербайджане ожидается снег Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Экология
7 января 2023 г. 13:19
Завтра в Азербайджане ожидается снег

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 8 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь, мокрый снег, ближе к вечеру снег.

Порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью и днем составит около 0°, атмосферное давление - 768 мм. относительная влажность воздуха - около 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана ожидается мокрый снег, снег, в отдельных местах осадки примут интенсивный характер.

В некоторых местах будет туман, прогнозируется усиление восточного ветра.

Температура воздуха ночью и днем составит от 2° мороза до 3° тепла, ночью в горах - 8-13° мороза, днем - 0-5° тепла. Дороги покроются льдом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sabah qar yağacaq

Другие новости из категории

Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с изменением погоды
Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с изменением погоды
7 января 2023 г. 10:27
В Баку ожидается снег и гололед
В Баку ожидается снег и гололед
6 января 2023 г. 16:46
В лесу Топхана высадили дубы, грабы и каркасы
В лесу Топхана высадили дубы, грабы и каркасы
6 января 2023 г. 14:21
В прошлом году в Азербайджане сгорело около 40 гектаров леса
В прошлом году в Азербайджане сгорело около 40 гектаров леса
6 января 2023 г. 13:57
МЭПР: Проходящая на дороге Ханкенди-Лачын акция — исключительно гражданская инициатива
МЭПР: Проходящая на дороге Ханкенди-Лачын акция — исключительно гражданская инициатива
6 января 2023 г. 13:36
Министерство: В Азербайджане 982 села не газифицированы
Министерство: В Азербайджане 982 села не газифицированы
6 января 2023 г. 13:36
В этом году в Азербайджане будет высажено 3 млн деревьев
В этом году в Азербайджане будет высажено 3 млн деревьев
6 января 2023 г. 13:23
МЭПР: Некоторые предприятия обпита не имеют очистных сооружений
МЭПР: Некоторые предприятия обпита не имеют очистных сооружений
6 января 2023 г. 13:13
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
6 января 2023 г. 12:49
Начальник службы: В Южном регионе и Муганской зоне исчерпан лимит добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты
Начальник службы: В Южном регионе и Муганской зоне исчерпан лимит добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты
6 января 2023 г. 12:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi