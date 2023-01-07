Завтра в Азербайджане ожидается снег

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 8 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь, мокрый снег, ближе к вечеру снег.

Порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью и днем составит около 0°, атмосферное давление - 768 мм. относительная влажность воздуха - около 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана ожидается мокрый снег, снег, в отдельных местах осадки примут интенсивный характер.

В некоторых местах будет туман, прогнозируется усиление восточного ветра.

Температура воздуха ночью и днем составит от 2° мороза до 3° тепла, ночью в горах - 8-13° мороза, днем - 0-5° тепла. Дороги покроются льдом.