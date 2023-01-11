Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 11 на 12 января местами ожидаются осадки в виде снега, которые в утренние часы постепенно прекратятся.

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 11 на 12 января местами ожидаются осадки в виде снега, которые в утренние часы постепенно прекратятся.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3° мороза, днем 1-3° тепла. Атмосферное давление понизится с 784 до 781 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В ночь с 11 на 12 января пригородные дороги покроются льдом.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Днем, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться в некоторых восточных районах.

Температура воздуха ночью составит 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, ночью в горах 15-20°, днем 5-10° мороза.

В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.