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Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед

Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 11 на 12 января местами ожидаются осадки в виде снега, которые в утренние часы постепенно прекратятся.
Экология
11 января 2023 г. 13:24
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 11 на 12 января местами ожидаются осадки в виде снега, которые в утренние часы постепенно прекратятся.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3° мороза, днем 1-3° тепла. Атмосферное давление понизится с 784 до 781 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В ночь с 11 на 12 января пригородные дороги покроются льдом.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Днем, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться в некоторых восточных районах.

Температура воздуха ночью составит 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, ночью в горах 15-20°, днем 5-10° мороза.

В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

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Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow announced 
Версия на азербайджанском языке Yenə qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq

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