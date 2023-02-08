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Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом

Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом 9 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается мокрый снег и снег.
Экология
8 февраля 2023 г. 13:30
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом

9 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается мокрый снег и снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, сильный северо-западный ветер во второй половине дня постепенно стихнет.

Температура воздуха ночью составит 0-2° мороза, днем до 1° тепла. Атмосферное давление повысится с 771 мм до 777 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 75-85%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидается снег и мокрый снег. В горных и предгорных районах осадки будут интенсивными. Ожидается туман и временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4°, днем 4-7° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 3-8° мороза. Дороги покроются льдом.

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