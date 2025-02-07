Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом

8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, с утренних часов в некоторых частях полуострова не исключается мокрый снег.

Будет преобладать сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит до 2°, днем - до 3° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75%.

В районах Азербайджана прогнозируются осадки, в горных и предгорных районах выпадет снег, местами интенсивный. В некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4°, днем - 5-8° тепла, ночью в горах 10-15°, днем - 2-6° мороза.

В некоторых горных районах дороги покроются льдом.