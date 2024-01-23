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Завтра в Азербайджане ожидается снег 

Завтра в Азербайджане ожидается снег  24 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, ночью и утром в некоторых частях полуострова осадки будут интенсивными.
Экология
23 января 2024 г. 12:45
Завтра в Азербайджане ожидается снег 

24 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, ночью и утром в некоторых частях полуострова осадки будут интенсивными.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ближе к вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью и днем составит от 1° мороза до 2° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега, в отдельных местах интенсивные, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, ночью в горах 12-17°, днем - 5-10° мороза.

Ночью и утром на некоторых дорогах ожидается гололед.

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