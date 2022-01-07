Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер

С утра 8 января по утро 9 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, порывами до 23-25 м/с, 8 января днем скорость ветра в некоторых местах достигнет 28-30 м/с.

С утра 8 января по утро 9 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, порывами до 23-25 м/с, 8 января днем скорость ветра в некоторых местах достигнет 28-30 м/с.

Как передает Report, соответствующее предупреждение распространила Национальная гидрометеорологическая служба.

8 января в некоторых районах Азербайджана скорость ветра достигнет 15-20 м/с, порывами до 23-28 м/с. Вечером 8 января, ночью 9 января в некоторых восточных районах страны прогнозируются осадки.