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Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер

Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер С утра 8 января по утро 9 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, порывами до 23-25 м/с, 8 января днем скорость ветра в некоторых местах достигнет 28-30 м/с.
Экология
7 января 2022 г. 16:49
Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер

С утра 8 января по утро 9 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, порывами до 23-25 м/с, 8 января днем скорость ветра в некоторых местах достигнет 28-30 м/с.

Как передает Report, соответствующее предупреждение распространила Национальная гидрометеорологическая служба.

8 января в некоторых районах Азербайджана скорость ветра достигнет 15-20 м/с, порывами до 23-28 м/с. Вечером 8 января, ночью 9 января в некоторых восточных районах страны прогнозируются осадки.

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Версия на английском языке Strong wind predicted tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabahdan güclü külək əsəcək

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