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В Азербайджане ожидается сильный ветер, выпадет снег

В Азербайджане ожидается сильный ветер, выпадет снег В Баку и на Абшеронском полуострове 23 февраля во второй половине дня северный ветер усилится до 15-20 м/с, а 24 февраля временами до 23-28 м/с
Экология
22 февраля 2023 г. 14:31
В Азербайджане ожидается сильный ветер, выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 23 февраля во второй половине дня северный ветер усилится до 15-20 м/с, а 24 февраля временами до 23-28 м/с.

Как сообщает Report, об этом говорится в предупреждении Национальной гидрометеорологической службы.

Ожидаются кратковременные осадки. 23 февраля вечером временами будет идти дождь, в ночь с 23 на 24 число - мокрый снег, днем 24 февраля - снег, который прекратится к вечеру.

Ночью и утром 23 февраля в северных и западных регионах Азербайджана, вечером 23-го и днем 24-го февраля в большинстве регионов страны ожидается дождь, мокрый снег. Местами осадки примут интенсивный характер.

22-24 февраля западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами с порывами до 23-28 м/с. Дороги в горных и предгорных районах покроются льдом.

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