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Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер

Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер Атмосферное давление опустится с 763 мм до 758 мм ртутного столба, и относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%
Экология
6 февраля 2021 г. 12:17
Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 7 февраля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Ночью и утром местами туман. Временами усиливающийся юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 12-16 градусов тепла, в Баку ночью 4-6 градусов тепла, днем 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление опустится с 763 мм до 758 мм ртутного столба, и относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

Кроме того, Национальная служба гидрометеорологии предупреждает, что 7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным, скорость ветра повысится до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером в некоторых восточных районах возможен мелкий дождь, осадки. В некоторых местах туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 32 градусов мороза до 3 градусов тепла, в высокогорных районах 6-8 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.

С 7 февраля и до утра 8 февраля западный ветер временами усилится до 15-20 м/с, местами до 23-25 м/с.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 февраля на Абшеронском полуострове ожидается усиление умеренного ветра, что может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.

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