Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер

23 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

23 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 25-27° тепла, днем - 30-35° тепла, в Баку ночью - 24-26° тепла, днем - 33-35° тепла.

Атмосферное давление повысится с 749 мм до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70% ночью и 40-45% днем.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27° тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) - 27-28° тепла.

23-24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, местами на полуострове – до 20-23 м/с.

Что касается медико-метеорологического прогноза, 23-24 июля на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся ветер "хазри", что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и проливные дожди, местами интенсивные, град. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 33-38°, в горах ночью 14-19° тепла, днем 23-28° тепла.

До полудня 24 июля преимущественно в северных и западных районах ожидаются грозы, переменные дожди, местами интенсивные, вероятен град. Западный ветер в отдельных местах усилится до 23-25 м/с. Предполагается, что в реках повысится уровень воды, на некоторых горных реках возможны кратковременные сели.