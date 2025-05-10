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Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер

Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер С 11 по 13 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана ожидается сильный ветер.
Экология
10 мая 2025 г. 16:43
Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер

С 11 по 13 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана ожидается сильный ветер.

Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждение.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Шамкире, Агстафе, Гяндже, Газахе, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Джебраиле, Зангилане, Гаджигабуле, Имишли, Агджабеди, Бейлагане, Нефтчале, Сальяне, Сабирабаде, Хызы, Хачмазе, Ширване, Шабране, Шеки, Гахе, Загатале, Балакене, Сиязане, Огузе, Габале, Губе, Гусаре, Гобустане, Ширване, Билясуваре, Товузе, Самухе, Гёйчае, Агдаше, Зардабе, Кюрдамире, Уджаре, Исмаиллы, Агсу, Шамахы, Саатлы, Барде, Тертере, Евлахе, Агдере, Агдаме будет преобладать западный ветер, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/с.

В Нафталане, Геранбое и Мингячевире скорость западного ветра усилится до 20,8-28,4 м/с.

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