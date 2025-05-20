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Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер 

Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер  Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер 
Экология
20 мая 2025 г. 14:56
Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер 

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидающейся 21 мая ветреной погодой.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Джебраиле, Губадлы, Гедабее, Гёйгеле, Шамкире, Товузе, Газахе, Самухе, Агстафе, Гёйчае, Загатале, Шеки, Гахе, Балакене, Огузе, Исмаиллы, Ширване, Шамахы, Агсу, Габале, Саатлы, Сабирабаде, Агдаше, Уджаре, Имишли, Кюрдамире, Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязани, Хызы, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Дашкесане, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере и Гобустане скорость северо-западного ветра усилится до 20,8-28,4 м/с.

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